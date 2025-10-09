Ferrara, 9 ottobre 2025 – Quei contatti proibiti, ‘rubati’ in un appartamento del Grattacielo approfittando di un attimo di distrazione della madre di quella che all’epoca era solo una bambina, sono costati cari a un 32enne nigeriano. L’uomo, finito a giudizio per violenza sessuale, è stato condannato a quattro anni di reclusione. Il processo a suo carico si è concluso ieri pomeriggio davanti ai giudici del collegio e al pubblico ministero Andrea Maggioni. Con questa sentenza arriva il primo punto fermo giudiziario su una vicenda iniziata ormai dieci anni fa, quando la persona offesa non aveva ancora quindici anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi sulla figlia dell’amica, condannato a 4 anni