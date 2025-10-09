Absolum la recensione | l’alba del rogue ‘em up
Il mondo dei videogiochi accoglie una nuova promessa che potrebbe ridefinire gli equilibri del genere picchiaduro a scorrimento. Absolum rappresenta un momento cruciale nella storia di Dotemu, segnando il debutto assoluto della software house francese nel campo delle IP originali. Dopo anni di magistrali remaster e revival di classici intramontabili (come Streets of Rage 4 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ), il team si lancia in una sfida completamente nuova: creare da zero un universo fantasy che sappia catturare l’essenza nostalgica degli arcade anni ’90, pur abbracciando le meccaniche moderne dei roguelite. 🔗 Leggi su Game-experience.it
