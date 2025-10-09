Non capita di trovare tutti i giorni un ottimo Beat ‘em up, ma se ti chiami Dotemu, una spiccata passione per strutture ludiche del passato e hai donato al mondo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, allora forse hai tutta la mia attenzione, come quella di tutti i videogiocatori lì fuori pronti a capire quale sia il loro nuovo progetto e loro se ne escono con Absolum, titolo che addirittura manca di una categoria ben precisa. Absolum è infatti un Beat ‘em up a scorrimento lontano dalla grazia della pixel art, con uno stile cartoon accattivante a cui costruire attorno una struttura roguelite, in particolare quella struttura che si avvicina tantissimo ad Hades 2, dunque con potenziamenti e l’inevitabile sconfitta per cui bisogna poi tornare all’hub di gioco, potenziarci e ripartire più forti di prima. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Absolum è sudore, cabinati e 500 Lire