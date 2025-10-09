Abc pronto il nuovo piano dei rifiuti | ecco cosa cambia

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassoni condominiali per ogni edificio con più di 4 unità abitative; raccolta stradale informatizzata nel centro storico e in parte nella zona della circonvallazione, con 88 postazioni di cassoni; riassetto giornaliero delle postazioni stradali; potenziamento dello spazzamento stradale da 100 a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

