Abc pronto il nuovo piano dei rifiuti | ecco cosa cambia
Cassoni condominiali per ogni edificio con più di 4 unità abitative; raccolta stradale informatizzata nel centro storico e in parte nella zona della circonvallazione, con 88 postazioni di cassoni; riassetto giornaliero delle postazioni stradali; potenziamento dello spazzamento stradale da 100 a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: pronto - nuovo
Dalla pandemia alla grandinata, ma ora il nuovo polo scolastico è pronto per aprire
Il jumping fitness è pronto a diventare il nuovo sport di tendenza
Calciomercato Fiorentina, pronto un nuovo colpo targato Rocco Commisso. Spunta un grande nome
Juve, pronto un nuovo assalto a Molina: dopo il 'no' in estate, a gennaio si può fare - X Vai su X
Pronto a inizio 2028 il nuovo ospedale del Felettino alla Spezia. Oggi il sopralluogo al cantiere. - facebook.com Vai su Facebook
Abc, pronto il nuovo piano dei rifiuti: cosa cambia - Sarà presentato in commissione Ambiente venerdì 10 ottobre. Segnala latinatoday.it