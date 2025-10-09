L’analisi della sconfitta alle Regionali al centro della riunione di Segreteria del Partito Democratico delle Marche che si è svolta l’altra sera. Erano presenti, oltre alla segretaria regionale Chantal Bomprezzi, anche i cinque segretari provinciali: Rosetta Fulvi (Pesaro), Thomas Braconi (Ancona), Luca Piermartiri (Fermo), Angelo Sciapichetti (Macerata) e Francesco Ameli (Ascoli). A proposito di Ancona, sarà l’ex sindaca del capoluogo marchigiano per due mandati, Valeria Mancinelli, la nuova capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale dopo aver ottenuto 8.050 preferenze alle urne, terza assoluta nel gradimento elettorale regionale dopo Paolo Calcinaro (9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo perso, ricominciamo dalle assemblee provinciali"