Abbazia in mostra | una collettiva di beneficenza a Valvisciolo

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spesso capita che l’arte sia uno strumento per fare beneficenza, proprio in virtù del circolo virtuoso che innesca la cultura e il desiderio di aiutare. È il caso della mostra di beneficenza organizzata presso l’Abbazia di Valvisciolo per consentire il restauro dell’antico organo del complesso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbazia - mostra

Beni culturali: abbazia S. Scolastica Subiaco, da ieri in mostra i tesori della biblioteca donata da Pio VI al Seminario locale - L’abbazia territoriale di Subiaco propone dal 14 settembre fino al 31 ottobre 2025 presso il monastero di Santa Scolastica, sala san Gregorio Magno, una mostra dedicata al patrimonio librario ... Segnala agensir.it

Mostra collettiva IV Photo Grafia - Giunta alla IV Edizione la mostra collettiva dei membri del gruppo fotografico Facebook “Photo Grafia”. exibart.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Abbazia Mostra Collettiva Beneficenza