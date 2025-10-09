Abbazia in mostra | una collettiva di beneficenza a Valvisciolo
Spesso capita che l’arte sia uno strumento per fare beneficenza, proprio in virtù del circolo virtuoso che innesca la cultura e il desiderio di aiutare. È il caso della mostra di beneficenza organizzata presso l’Abbazia di Valvisciolo per consentire il restauro dell’antico organo del complesso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: abbazia - mostra
? SERMONETA | Al via "Arte in Abbazia", la mostra di beneficenza per il restauro dell’antico organo di Valvisciolo - facebook.com Vai su Facebook
Mostra per i mille anni dell’abbazia di Montserrat Al Palazzo della Cancelleria fino al 14 ottobre l’esposizione dedicata al monastero benedettino che custodisce la statua della Madonna patrona della Catalogna, chiamata “la Moreneta” - X Vai su X
Beni culturali: abbazia S. Scolastica Subiaco, da ieri in mostra i tesori della biblioteca donata da Pio VI al Seminario locale - L’abbazia territoriale di Subiaco propone dal 14 settembre fino al 31 ottobre 2025 presso il monastero di Santa Scolastica, sala san Gregorio Magno, una mostra dedicata al patrimonio librario ... Segnala agensir.it
Mostra collettiva IV Photo Grafia - Giunta alla IV Edizione la mostra collettiva dei membri del gruppo fotografico Facebook “Photo Grafia”. exibart.com scrive