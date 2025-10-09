Abbandona il figlio di pochi mesi in ospedale e fugge all’estero | arrestata in Svizzera una 26enne
Era sparita nel nulla dopo aver lasciato il figlio di pochi mesi in ospedale. Ora una 26enne di origini marocchine, residente in provincia di Fermo, è stata arrestata in Svizzera, a Zurigo, con l’accusa di abbandono di persone minori o incapaci. La vicenda risale ai mesi scorsi. La giovane madre, ricercata da luglio, aveva portato il bambino, in condizioni di grave malnutrizione, in un ospedale della zona. Da lì il piccolo era stato trasferito al Salesi di Ancona per ricevere cure urgenti. Dopo il ricovero, la donna si era allontanata senza più tornare, rendendosi irreperibile. Da quel momento erano scattate le ricerche dei carabinieri di Fermo, coordinate dalla procura, che aveva disposto un’indagine per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Open.online
