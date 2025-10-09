A Vogogna la Fiera d' autunno nel borgo medievale

Domenica 12 ottobre a Vogogna torna la tradizionale Fiera d'Autunno.Appuntamento nel borgo medievale dalle 10 alle 18 con prodotti tipici, artigianato, hobbisti, antiquariato, artisti. Presenti anche l'area bambini con la magica stanza dello snoezelen (per informazioni Tiziana Lilo 349 5703459) e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: vogogna - fiera

Domenica ad Asti torna la Fiera d’Autunno - Organizzata da ProCom, Confesercenti e dal Comune, è un grande evento mercatale animato da oltre 350 bancarelle tra operatori, hobbisti e produttori agricoli ... lanuovaprovincia.it scrive

Caraglio inaugura la stagione fredda nel weekend con la Fiera d'Autunno e Gnocchi al Castelmagno - Questa settimana Caraglio si prepara a vivere un fine settimana speciale: torna la storica Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana, giunta quest'anno alla sua 47esima edizione. Scrive cuneocronaca.it