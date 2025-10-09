A Verona torna la Borsa Scambio di giocattoli d’epoca

Veronasera.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre la Fiera di Verona ospiterà la 78esima edizione della “Borsa Scambio di giocattoli d’epoca”, un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati di ogni età. Dalle ore 10 alle 15, con ingresso gratuito attraverso la porta A1 di viale del Lavoro, i visitatori potranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - torna

Future Hits Live 2025 torna all’Arena di Verona, gli ospiti

Torna il San Giò Verona Video Festival: «Tratteremo argomenti non divertenti ma importanti, il qualunquismo ci porta al naufragio»

Calciomercato Verona, ufficiale: Bradaric torna in gialloblù. Il comunicato

La magia del giocattolo d’epoca rivive in Fiera a Verona - Il 12 ottobre alla Fiera di Verona la 78esima edizione della Borsa Scambio di giocattoli d’epoca, un appuntamento per appassionati ... Da veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Torna Borsa Scambio