A Venticano torna Janara – Esoterismo e Magia | tre giorni tra riti simboli e spiritualità alternativa
Dopo il successo della prima edizione, torna con ancora più forza l’attesissimo appuntamento con “Janara – Esoterismo e Magia”, il festival dedicato all’esoterismo, alle arti occulte e alle tradizioni spirituali dimenticate. L’evento si terrà dal 17 al 19 ottobre 2025 presso l’Area Fiera di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
