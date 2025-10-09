a venticano il convegno regina viarum sulle aree interne

Tempo di lettura: 2 minuti “ Regina Viarum ” – Governance e opportunità culturali per le aree interne?”, questo l’evento che si terrà Martedì 14 ottobre alle ore 18.00 nell’Aula consiliare del Comune di Venticano. Un appuntamento dedicato alle strategie di valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile delle comunità interne. L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Campania, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dei Comuni di Venticano e Mirabella Eclano, mira a favorire il confronto tra istituzioni, operatori culturali e mondo accademico su modelli di governance, fruizione pubblica e rigenerazione territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

