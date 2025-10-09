A Venticano È tempo di cazzi malati

Da oggi e fino a domenica, a Venticano “È tempo di cazzi malati”. Intorno al dolce tipico del territorio si ritrova, infatti, la comunità della Valle del Calore, per la quarta edizione della kermesse. Non soltanto un appuntamento gastronomico, quello riproposto dall’associazione Ecopotea. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

