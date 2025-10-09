Domenica 12 ottobre a Varzo torna l'appuntamento con "Tradizioni in Sagra".Dalle 9 una giornata intera dedicata a tutto quello che è tradizione e storia della Val Divedro: sfilata dei Gruppi in costume tradizionale e dei Gruppi del folklore delle Valli Ossolane e del Vco; mercatini; vecchi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it