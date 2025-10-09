A Varzo torna l' appuntamento con Tradizioni in Sagra
Domenica 12 ottobre a Varzo torna l'appuntamento con "Tradizioni in Sagra".Dalle 9 una giornata intera dedicata a tutto quello che è tradizione e storia della Val Divedro: sfilata dei Gruppi in costume tradizionale e dei Gruppi del folklore delle Valli Ossolane e del Vco; mercatini; vecchi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: varzo - torna
LA CAMMINATA IN ROSA, torna oggi alle 14.00 ad Omegna: l'importante appuntamento è organizzato dalla LILT VCO APS,le iscrizioni sono possibili sino a pochi minuti dal via della manifestazione dai volontari dell'associazione presenti sotto i portici del Mu - facebook.com Vai su Facebook