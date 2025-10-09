A Trecate arriva Rice and Shine

Un weekend di festa, cultura e gastronomia a Trecate con Rice and shine. Un evento che ha lo scopo di valorizzare il legame del territorio con il mondo del riso, offrendo a tutti i partecipanti un'esperienza memorabile. Venerdì 10 ottobre risotto e birra dalle 17 a mezzanotte. Sul palco: Funky. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

