A Trecate arriva Rice and Shine
Un weekend di festa, cultura e gastronomia a Trecate con Rice and shine. Un evento che ha lo scopo di valorizzare il legame del territorio con il mondo del riso, offrendo a tutti i partecipanti un'esperienza memorabile. Venerdì 10 ottobre risotto e birra dalle 17 a mezzanotte. Sul palco: Funky. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Gli atleti keniani del team Run2gether hanno dominato l'Agnolotto half marathon Trecate disputata quest'anno a Novara sul percorso della «Mezza di San Gaudenzio». Sul traguardo allestito al ...
