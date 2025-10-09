A Torino i palazzi aulici aprono le porte al pubblico gratis il 4 Novembre | al via le prenotazioni
Torino celebra le sue radici storiche e civiche con un'iniziativa di grande pregio: l'apertura straordinaria e gratuita di sei istituzioni pubbliche ospitate in edifici storici, in occasione delle principali ricorrenze nazionali. Dopo il 25 Aprile e il 2 Giugno, l'appuntamento si rinnova per il 4. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: torino - palazzi
