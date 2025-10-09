A San Martino di Chieti c' è il villaggio delle zucche | un pomeriggio dedicato ai più piccoli

Sabato 25 ottobre, nell'area antistante il salone parrocchiale di San Martino, a Chieti Scalo, c'è il villaggio delle zucche. Un pomeriggio, a partire dalle ore 16, dedicato ai più piccoli, con la possibilità di decorare la propria zucca (con un contributo di 3 euro), giocare insieme agli altri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

