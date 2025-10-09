A Roma una cerimonia in ricordo di Pamela Mastropietro

ROMA – Venerdì 10 ottobre, alle ore 18, in Piazza Re di Roma, l’associazione Territorio Cultura Solidarietà Onlus A.P.S. promuove una cerimonia pubblica in memoria di Pamela Mastropietro, vittima di un crimine atroce che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. “Ci ritroveremo insieme, cittadini, associazioni e istituzioni, per ripristinare lo striscione vandalizzato nei primi giorni di agosto e riaffermare, con forza e dignità, che la memoria non può essere cancellata”, spiegano i promotori dell’iniziativa, “Il ricordo di Pamela non appartiene soltanto alla sua famiglia, ma a un’intera comunità che continua a chiedere verità e giustizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

