A Roma un uomo si è masturbato sul bus davanti ad alcune bambine
Un uomo si è masturbato a bordo di un autobus davanti ad alcune bambine. È quanto successo a Roma, in zona Bravetta, nel pomeriggio di ieri. A dare l'allarme è stata una studentessa di 26 anni, salita a bordo del bus della linea Atac numero 98, di rientro dall’università.La giovane si è accorta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, entra con un cartello nella Fontana di Trevi: chi è quest'uomo
Caldo: a Roma uomo fa il bagno nella Fontana del Tritone
Roma, grave incidente sulla Tangenziale. Uomo in codice rosso
Roma, anni '80. Un quartiere ai margini, un uomo ai limiti, una vendetta che diventa leggenda. "Il Canaro della Magliana" di Massimo Lugli e Antonio Del Greco vi trascinerà dentro uno dei delitti più discussi della storia italiana. Disponibile ora in bibliotec
Giallo a Roma: uomo trovato morto su viale Trastevere. Aveva una ferita alla testa https://ift.tt/Fp2dr6y