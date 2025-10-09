A Roma un uomo si è masturbato sul bus davanti ad alcune bambine

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è masturbato a bordo di un autobus davanti ad alcune bambine. È quanto successo a Roma, in zona Bravetta, nel pomeriggio di ieri. A dare l'allarme è stata una studentessa di 26 anni, salita a bordo del bus della linea Atac numero 98, di rientro dall’università.La giovane si è accorta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - uomo

