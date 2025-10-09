a roma la mostra luoghi sacri condivisi viaggio tra le religioni

Roma, 9 ott. (askanews) - Esplora il fenomeno dei luoghi in cui fedeli di diverse religioni si ritrovano per pregare e condividere spazi sacri, rivelando storie, intrecci e patrimoni comuni nel bacino del Mediterraneo la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni", a Villa Medici fino al 19 gennaio 2026. Pratiche rituali, racconti fondatori, figure tutelari e spazi sacri condivisi a volte si intrecciano, infatti, all'interno delle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. L'esposizione ideata e prodotta dall'Accademia di Francia a Roma, dal Mucem di Marsiglia, e dall'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, riunisce opere antiche provenienti da collezioni francesi, italiane e vaticane, in dialogo con creazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

