A Roma la cultura si fa solo in centro nelle periferie non ci sono cinema e musei | la mappa

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si parla di cultura a Roma, un punto più volte rivendicato dall’Amministrazione capitolina è aver fatto uscire le attività culturali fuori dai confini del centro storico per portarla in periferia.I dati raccolti da un team accademico dell’università Roma Tre, mappando le zone urbanistiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

roma cultura fa centroRoma, la cultura abita in Centro. Nelle periferie poche attività tra cinema, musei e biblioteche - 422 luoghi e 59 categorie tra musei, chiese, siti archeologici, biblioteche, cinema e teatri: emerge una città non omogenea ... Si legge su msn.com

roma cultura fa centroLa Roma della cultura divisa in due: il cuore batte al centro, le periferie restano ai margini - Uno studio dell'Università Roma Tre fotografa la disuguaglianza culturale in città: Trastevere ed Esquilino guidano per numero di eventi, ma oltre 50 quartieri restano senza presìdi culturali ... Si legge su rainews.it

