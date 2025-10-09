A Roma 2025 ci sarà anche Pontifex | il documentario sulla Chiesa e il Giubileo firmato Daniele Ciprì

La pellicola ripercorrerà quest'anno di Giubileo, la morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV attraverso racconti, interviste e una sezione fiction Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 Pontifex, il documentario diretto dal David di Donatello e Nastro d'Argento Daniele Ciprì, nato dal soggetto di Massimo Maria de' Cavalieri e sviluppato con la sceneggiatura del Prof. Arnaldo Colasanti. Prodotto da Mnemosyne e OvePossibile, si tratta di un'opera intensa, profonda che intreccia testimonianza, spiritualità e narrazione cinematografica per affrontare le grandi domande del nostro tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Rossella Brescia è la Speranza in “Pontifex” di Daniele Ciprì Debutto alla festa del cinema di Roma

