A Rocca San Casciano torna protagonista il gusto con la Sagra dei sapori e della piadina fritta

Domenica 2 novembre a Rocca San Casciano si torna fare festa con la 21esima edizione della Sagra dei Sapori, insieme ai mercati d'Autunno della Romagna Toscana e la Sagra della piadina fritta. Una giornata dedicata ai prodotti e ai sapori della stagione autunnale. In Piazza Garibaldi, infatti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

