A Rocca San Casciano torna protagonista il gusto con la Sagra dei sapori e della piadina fritta
Domenica 2 novembre a Rocca San Casciano si torna fare festa con la 21esima edizione della Sagra dei Sapori, insieme ai mercati d'Autunno della Romagna Toscana e la Sagra della piadina fritta. Una giornata dedicata ai prodotti e ai sapori della stagione autunnale. In Piazza Garibaldi, infatti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: rocca - casciano
Dovadola, Rocca San Casciano e Portico provano la fusione dei tre comuni, ma non tutti i sindaci sono d'accordo
A Rocca San Casciano tutto pronto per la Coppa Romagna Slalom
Rocca San Casciano si accende con la "Cena in bianco" in piazza Garibaldi
Notte di tempesta a Rocca Calascio... (Foto di @francesco_adorni da instagram.com) - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Centro estivo di Rocca San Casciano - Anche quest’anno inizia in questo periodo, e per l’esattezza domani, il Centro estivo di Rocca San Casciano, iniziativa che accoglie bambini dai 6 ai 12 anni, prevalentemente provenienti dai paesi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it