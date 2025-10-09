A Premeno la Fiera agricola dell' Alto Verbano
Domenica 12 ottobre a Premeno torna l'appuntamento con la Fiera agricola dell'Alto Verbano.Una giornata dedicata al mondo agricolo, alla tradizione e ai sapori autentici del territorio. Non mancheranno esposizioni di animali, macchinari e prodotti locali, attrazioni, intrattenimento, laboratori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: premeno - fiera
