A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’

Venerdì 10 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Marianna De Fusco del Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei, si terrà la presentazione del nuovo libro di Angelo Scelzo, Bartolo Longo. La santità che si fa storia, pubblicato dalle Edizioni del Santuario di Pompei in collaborazione con D'Amato Editore.

"Bartolo Longo. La santità che si fa storia": a Pompei la presentazione del libro a pochi giorni dalla canonizzazione - Alle 17 di venerdì 10 ottobre, nella Sala "Marianna De Fusco" del Santuario di Pompei, sarà presentato il libro che Angelo Scelzo, da oltre quarant'anni direttore de "Il Rosario e la Nuova Pompei", ha ...

Diocesi: Pompei, presentato ieri il libro sul beato Bartolo Longo, opera di Luciano Regolo. Mons. Caputo, "le vite dei santi parlano a ciascuno in maniera sempre nuova" - Rossi" del santuario di Pompei, la presentazione del volumetto "Preghiamo Maria con il beato Bartolo Longo", opera di Luciano Regolo, condirettore di "Famiglia ...