Torna al Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, per la seconda volta consecutiva, il Premio Jole Santelli, giunto alla sua quarta edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Pizzo, si terrà sabato 18 ottobre alle ore 17:35 e rappresenta ormai un appuntamento di rilievo nel panorama culturale calabrese, dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società. Ideato da Mariangela Preta, archeologa, direttrice dei Musei civici di Pizzo e Soriano Calabro, e referente del Ministro Eugenia Roccella per il progetto Italia delle donne, il Premio nasce per ricordare e rendere omaggio a Jole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria, celebrandone la determinazione, il coraggio e la capacità di ispirare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Pizzo la quarta edizione del Premio Jole Santelli: un omaggio alla forza delle donne calabresi