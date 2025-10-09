A Pizzo Calabro rivive la storia | al via la rievocazione dello sbarco e della fucilazione di Re Gioacchino Murat
Un tuffo nella storia, tra emozione, memoria e passione per il passato. Dal 10 al 13 ottobre 2025, la città di Pizzo Calabro accoglierà uno degli eventi più attesi del calendario culturale calabrese: la Rievocazione Storica dello sbarco, arresto, condanna e fucilazione di Re Gioacchino Murat, promossa dall’ Associazione Gioacchino Murat ETS con la partecipazione del Comune di Pizzo. Per quattro giorni, le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, dove decine di figuranti in costume, cortei storici, momenti musicali e cerimonie ufficiali faranno rivivere il drammatico epilogo della vita del Re di Napoli, fucilato a Pizzo il 13 ottobre del 1815. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
