A Pescara alberi tagliati a vista e cioè solo sulla base di valutazioni visive | la denuncia di Sola M5s
Gli alberi a Pescara si abbattono “a vista”, ovvero solo con le valutazioni visive e senza fare i dovuti approfondimenti. La conferma e di conseguenza la denuncia sul metodo adottato, arriva dal consigliere comunale Paolo Sola (M5s) che è anche presidente della commissione Controllo e garanzia e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Tutela, cura e valorizzazione degli alberi: nasce l'Assemblea civica per una "Pescara città dal clima ideale"
La consigliera Barba: "Tagliati più di 140 alberi in 18 mesi nei parchi perché il Comune 'delega' le sue competenze" - Radici in Comune parla di una "stortura" nella gestione del verde con l'ente che avrebbe di fatto rimesso le decisioni strutturali data a Pescara Multiservice deputata alla ... Scrive ilpescara.it
