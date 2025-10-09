A Pescara alberi tagliati a vista e cioè solo sulla base di valutazioni visive | la denuncia di Sola M5s

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alberi a Pescara si abbattono “a vista”, ovvero solo con le valutazioni visive e senza fare i dovuti approfondimenti. La conferma e di conseguenza la denuncia sul metodo adottato, arriva dal consigliere comunale Paolo Sola (M5s) che è anche presidente della commissione Controllo e garanzia e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pescara - alberi

Tutela, cura e valorizzazione degli alberi: nasce l'Assemblea civica per una "Pescara città dal clima ideale"

pescara alberi tagliati vistaLa consigliera Barba: "Tagliati più di 140 alberi in 18 mesi nei parchi perché il Comune 'delega' le sue competenze" - Radici in Comune parla di una "stortura" nella gestione del verde con l'ente che avrebbe di fatto rimesso le decisioni strutturali data a Pescara Multiservice deputata alla ... Scrive ilpescara.it

Alberi tagliati a Brignole, gli ambientalisti: "Gestione del verde sbagliata" - Questa sera, a Brignole, si è ripetuto un copione simile a quello di un anno fa quando Aster decretò che quindici alberi ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Pescara Alberi Tagliati Vista