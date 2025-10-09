A Pasiano arriva la panchina bianca per l' allattamento
La comunità di Pasiano di Pordenone ha compiuto un passo significativo nell'accoglienza e nel sostegno delle neomamme con l'inaugurazione della Panchina Bianca per l’Allattamento Materno. Il gesto simbolico si è tenuto nei giorni scorsi, in concomitanza con l’apertura della nuova sede del Centro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pasiano - arriva
Ancora medaglie dalle strade francesi agli Europei di Ciclismo Juniores arriva la seconda medaglia di giornata. A conquistarla ancora Chantal Pegolo che nella prova in linea Guilherand-Granges-Guilherand-Granges nei 62.9 km conquista una splendida me - facebook.com Vai su Facebook
Zona Bianca si ferma, Brindisi finisce in panchina. Che cosa ha deciso Mediaset (i malumori non mancano) - Dopo anni di programmazione quasi ininterrotta, Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi, si ferma. Riporta affaritaliani.it