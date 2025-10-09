A Pasiano arriva la panchina bianca per l' allattamento

La comunità di Pasiano di Pordenone ha compiuto un passo significativo nell'accoglienza e nel sostegno delle neomamme con l'inaugurazione della Panchina Bianca per l’Allattamento Materno. Il gesto simbolico si è tenuto nei giorni scorsi, in concomitanza con l’apertura della nuova sede del Centro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it