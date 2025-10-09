A Parco Da Vinci Meet & Greet con Peppa Pig e firmacopie con i DinsiemE

Fiumicino, 9 ottobre 2025 – Il Parco Da Vinci, i l più grande Parco commerciale d’Italia, continua a distinguersi per la sua attenzione alle famiglie e al territorio, proponendo eventi gratuiti che uniscono divertimento, educazione e condivisione. Sabato 12 ottobre, i piccoli visitatori e le loro famiglie potranno vivere una giornata indimenticabile con due appuntamenti imperdibili: il Meet & Greet con Peppa Pig e il Firmacopie con i DinsiemE, amatissimi protagonisti del web. Incontra Peppa Pig. Dolce, curiosa e sempre allegra, Peppa Pig è la maialina più famosa della TV e dei cartoni animati per bambini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it