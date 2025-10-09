A Palermo una scuola intitolata a Sara Campanella Il sindaco Lagalla | Dalle aule può nascere il cambiamento
Su proposta dell’assessore Aristide Tamajo, la Giunta di Palermo ha approvato l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo statale Nazario Sauro–Franchetti di Palermo a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: palermo - scuola
Quando inizia (e finisce) la scuola a Palermo: tutte le date, le vacanze programmate e i ponti
Giornate del cinema per la scuola, a Palermo dal 24 al 26 settembre. Proposte enti entro il 25 luglio
Giusi Mirabelli confermata segretaria Sgs scuola di Palermo
"Partecipazione e confronto nelle assemblee #CISL #scuola ” ! ?Continuiamo con le assemblee del personale scolastico nelle province di Palermo e Trapani. La partecipazione è alta e c'è grande interesse per discutere temi importanti come il rinnovo del - facebook.com Vai su Facebook
MATCH DAY Ricomincia la scuola Compiti per casa: tifare Palermo, c’è la partita alle 17:15 - X Vai su X
Palermo: scuola intitolata a Sara Campanella, vittima di femminicidio - Scuola intitolata a Sara Campanella, vittima di femminicidio, come atto simbolico nato dalla proposta del Consiglio d'Istituto. Secondo meridionews.it
Palermo, una scuola intitolata alla giovane Sara Campanella - PALERMO – Su proposta dell’assessore Aristide Tamajo, oggi è stata approvata in Giunta l’intitolazione a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio, dell’Istituto Comprensivo statale Nazario ... Da livesicilia.it