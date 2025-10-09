A Palermo una scuola intitolata a Sara Campanella Il sindaco Lagalla | Dalle aule può nascere il cambiamento

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su proposta dell’assessore Aristide Tamajo, la Giunta di Palermo ha approvato l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo statale Nazario Sauro–Franchetti di Palermo a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

