A Palazzo Bonaparte Alphonse Mucha Un trionfo di bellezza e seduzione
Roma, 9 ott. (askanews) - Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell'Art Nouveau con la mostra "Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione", a Roma fino all'8 marzo. La mostra raccoglie 150 capolavori ed è la più ampia e completa mai realizzata su Mucha: un omaggio al fascino femminile e alla meraviglia delle immagini, capaci di oltrepassare epoche e confini e di creare ponti di dialogo universali. L'artista ceco ha infatti saputo reinventare l'immagine femminile nell'arte, trasformandola in icona di grazia e forza. Mucha è stato anche un innovatore, un comunicatore visivo capace di dare una forma seducente e riconoscibile all'immaginario della Belle Époque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
