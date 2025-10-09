a palazzo bonaparte alphonse mucha un trionfo di bellezza e seduzione

Roma, 9 ott. (askanews) - Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell'Art Nouveau con la mostra "Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione", a Roma fino all'8 marzo. La mostra raccoglie 150 capolavori ed è la più ampia e completa mai realizzata su Mucha: un omaggio al fascino femminile e alla meraviglia delle immagini, capaci di oltrepassare epoche e confini e di creare ponti di dialogo universali. L'artista ceco ha infatti saputo reinventare l'immagine femminile nell'arte, trasformandola in icona di grazia e forza. Mucha è stato anche un innovatore, un comunicatore visivo capace di dare una forma seducente e riconoscibile all'immaginario della Belle Époque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

