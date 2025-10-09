Sabato 11 ottobre a Orta San Giulio arriva il Mercatino dell'usato.L'appuntamento è in piazza Motta con gli stand dedicati all'usato e lo svuotatutto dei negozianti, per una giornata dedicata alle occasioni, con affari, curiosità e pezzi unici.L'ingresso è libero. L'evento è organizzato da Ascom. 🔗 Leggi su Novaratoday.it