A Orta San Giulio arriva il Mercatino dell' usato
Sabato 11 ottobre a Orta San Giulio arriva il Mercatino dell'usato.L'appuntamento è in piazza Motta con gli stand dedicati all'usato e lo svuotatutto dei negozianti, per una giornata dedicata alle occasioni, con affari, curiosità e pezzi unici.L'ingresso è libero. L'evento è organizzato da Ascom. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: orta - giulio
A Orta San Giulio arriva "Un lago di libri"
C'è tutto! Cosa aspettate a venirci a trovare? Oggi (domenica 5 ottobre) dalle 10,30 alle 18 torna il Mercato di San Francesco al Sacro Monte di Orta San Giulio (Novara). Alle 12,30 e alle 13,15 si pranza con una risottata di beneficenza. Troverete: Apicultu - facebook.com Vai su Facebook
A Orta San Giulio arriva il Mercatino dell'usato - L'appuntamento è in piazza Motta con gli stand dedicati all'usato e lo svuotatutto dei negozianti, per una giornata dedicata alle ... Segnala novaratoday.it
ORTA SAN GIULIO. INTIME EMOZIONI. VISTA LAGO - Dalla deliziosa Orta San Giulio, Bandiera Arancione del Touring Club e tra i ’Borghi più ... Da quotidiano.net