A Moschiano la 41ª Sagra della Castagna

Il borgo di Moschiano si prepara ad accogliere visitatori e appassionati del gusto per la 41ª edizione della Sagra della Castagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Moschiano, si conferma uno degli appuntamenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: moschiano - sagra

41° – Sagra della Castagna – Moschiano – 2025 https://www.dovesivaquestasera.it/eventi/41-sagra-della-castagna-moschiano-2025 - facebook.com Vai su Facebook

Feste e sagre prese in castagna - E il frutto per eccellenza della stagione autunnale, un dolce naturale in grado di riscaldare anche il piovoso e grigio novembre di quest anno: è la castagna. tgcom24.mediaset.it scrive

Sagra della castagna ad Averara: il programma 2024 - Sabato 5, domenica 6, mercoledì 9, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna la sagra della castagna ad Averara. Da bergamonews.it