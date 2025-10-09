A Mondello il mare è di pochi da almeno un secolo
Sembrava solo una delle tante polemiche estive da ombrellone, la classica zuffa tra bagnanti che lottano per l’ultimo posto in riva al mare. Invece, la vicenda della spiaggia di Mondello, il salotto balneare di Palermo, si è rivelata un autentico verminaio. Un intreccio degno del miglior (o peggior) noir siciliano, dove non si parla di un giorno di mare negato, ma di anni di mare sottratto, con un cast di personaggi che, se fossero in una serie tv, sarebbero a metà strada tra “Sapore di mare” e “Mare fuori”. La reazione, tra il Palermitano e il resto d’Italia, è stata un classico coro di “Non sapevo”, “Non pensavo”, “Ma come è possibile?”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: mondello - mare
Si tuffa in mare dal gommone e viene colpito dall’elica: morto un ragazzo a Mondello
Cade in mare e viene colpito dall’elica del gommone: morto un ragazzo a Mondello
Dominate The Water: il campione Gregorio Paltrinieri torna a Mondello per celebrare la passione per il mare
Mondello – Palermo ? 3 ottobre 2025 – ore 18:00 Il pomeriggio a Mondello si chiude con mare mosso e cielo spettacolare tra nuvole e luce dorata. ? #mondellopalermo #mondello #mare #spiaggia #beach #beachlife #beachvibes #travel #vacati - facebook.com Vai su Facebook
I reperti archeologici riaffiorati dal mare di Mondello volano in mostra negli Stati Uniti https://ift.tt/utSVqC1 - X Vai su X
Palermo, la spiaggia di Mondello - Il mare è talmente limpido che l'uccello è perfettamente visibile anche sott'acqua. ilgiornale.it scrive
Mondello: il mare invaso da escrementi. L'ira dei bagnanti: «Una vergogna» - A Mondello, in Sicilia, è dovuto intervenire il personale di salvataggio per ripulire l'acqua da una quantità imbarazzante di feci lasciate galleggiare in mare. Scrive corriereadriatico.it