A Molassana il cimitero dei nuovi cassonetti | Sono oltre 200 tutti guasti

Ilsecoloxix.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un deposito di Molassana centinaia di contenitori di ultima generazione per la raccolta differenziata. I sindacati: “Costano 2.700 euro l’uno e si rompono subito”. Amiu: “I bidoni lì sono 130, li sostituiremo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

a molassana il cimitero dei nuovi cassonetti sono oltre 200 tutti guasti

© Ilsecoloxix.it - A Molassana il cimitero dei nuovi cassonetti: “Sono oltre 200, tutti guasti”

In questa notizia si parla di: molassana - cimitero

A Molassana il “cimitero” dei nuovi cassonetti: “Sono oltre duecento, tutti guasti”

molassana cimitero nuovi cassonettiA Molassana il “cimitero” dei nuovi cassonetti: “Sono oltre duecento, tutti guasti” - In un deposito di Molassana centinaia di contenitori di ultima generazione per la raccolta differenziata. Da ilsecoloxix.it

Nuovi cassonetti per la raccolta differenziata - Concluso il posizionamento dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata nel centro storico di Orbetello. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Molassana Cimitero Nuovi Cassonetti