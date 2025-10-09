A Mesagne poesia e musica ironia e satira con Ermes De Mauro

MESAGNE - Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:30 nel salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne, arriva lo spettacolo “Il viaggio”, di e con Ermes De Mauro e la complicità musicale di Vincenzo Maggiore. Poesia e musica, ironia e satira: una serata fuori dagli schemi. “È come sbattere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it