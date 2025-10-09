A Mesagne poesia e musica ironia e satira con Ermes De Mauro

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:30 nel salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne, arriva lo spettacolo “Il viaggio”, di e con Ermes De Mauro e la complicità musicale di Vincenzo Maggiore. Poesia e musica, ironia e satira: una serata fuori dagli schemi. “È come sbattere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mesagne - poesia

Pianoforte e poesia e concerto rock: due appuntamenti a Mesagne

Mesagne diventa musica: Ferdinando Arnò presenta «Tutti», performance itinerante che trasforma la città in un’orchestra - Venerdì 5 settembre, dalle ore 20:30, Mesagne si trasformerà in una grande cassa armonica a cielo aperto grazie a Tutti, la performance musicale itinerante ideata dal compositore e produttore ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Tricarico, la resistenza dell’ironia: “Tornerà un tempo per la poesia. Supereremo questo momento così legato al nulla” - Seregno (Monza e Brianza) – Poesia e ironia, per un concentrato di emozioni che tiene viva la lezione migliore della canzone d’autore. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mesagne Poesia Musica Ironia