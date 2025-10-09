A Markas Buteikis il Rally4 Trophy | pronto al salto nell’ERC Junior
Con tre vittorie stagionali e grande costanza, il giovane llituano del?apkauskas Autocentras Team si aggiudica il trofeo e guarda all’Europa con un premio da 80.000 euro. Con l’ultima tappa corsa sugli sterrati del Rally Aukštaitija, si è concluso il Rally4 Trophy, il campionato lituano dedicato alle vetture di categoria Rally4 e ai giovani emergenti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
19-metis Markas Buteikis užsitikrino rekordine stipendija ir galimybe startuoti Europos ralio cempionate - Savaitgali vykes „Rally Aukštaitija“ nuleme „Lithuanian Rally4 Trophy“ cempionato likima. 15min.lt scrive
Markas Buteikis koreguoja sezono planus: dalyvaus „Lithuanian Rally4 Trophy“ projekte - Kartu su šiomis pirmenybemis bus rengiamos ir „Lithuanian Rally4 Trophy“ taures varžybos, kuriose ukmergiškis kovos del 70 ... Scrive 15min.lt