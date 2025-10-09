A lezione con la polizia Cyberbullismo e privacy | Ecco i rischi della Rete

Tanto più immersi nell’universo digitale, quanto più vulnerabili. I giovani nativi dell’era digitale, le cosiddette ‘generazioni connesse’, sono le inconsapevoli vittime dei pericoli non sempre visibili, ma presenti un po’ ovunque all’interno delle nuove tecnologie, del web e dei social network. Anche quest’anno, il tema della sicurezza in rete rimane dunque centrale per l’associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps, che, in collaborazione con Ernieapp Ltd e Studio Paci & C. Srl e con il patrocinio della regione Emilia-Romagna, ha elaborato il percorso formativo dedicato alle scuole primarie e secondarie "Ambasciatori di privacy e sicurezza informatica – Responsabile della protezione dei dati dello studente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

