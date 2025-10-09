A Latina la rievocazione storica Circuito dell’Agro Pontino

Torna a Latina una manifestazione che renderà felici appassionati, collezionisti, esperti di motori e auto d’epoca.Sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore della città si terrà la rievocazione storicaCircuito dellAgro Pontino” promossa dal Circolo Pontino della Manovella in collaborazione con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

