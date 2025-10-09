A Latina la rievocazione storica Circuito dell’Agro Pontino

Torna a Latina una manifestazione che renderà felici appassionati, collezionisti, esperti di motori e auto d’epoca.Sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore della città si terrà la rievocazione storica “Circuito dell’Agro Pontino” promossa dal Circolo Pontino della Manovella in collaborazione con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: latina - rievocazione

Palio di Sermoneta al Rione Borgo Domenica 12 ottobre la splendida Rievocazione storica Il Rione Borgo si è aggiudicato domenica pomeriggio a Sermoneta il Palio Madonna della Vittoria, tornato nella bella cornice del campo sportivo dopo alcuni anni di… - X Vai su X

A Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto - Dopo il successo del Palio della Madonna della Vittoria, Sermoneta torna al 1571 con la Rievocazione storica della battaglia di Lepanto organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall'associazione Fe ... Segnala latinatoday.it

Circuito di Ospedaletti, al via terza rievocazione auto storiche - La terza rievocazione delle auto storiche del Circuito di Ospedaletti, in provincia di Imperia, è in programma il 27 e 28 settembre ed è aperta alle vetture Gran Premio, Sport e Barchette. Segnala ansa.it