A László Krasznahorkai il premio Nobel per la Letteratura | chi è l’autore di Satantango e Melancolia della Resistenza

Il premio Nobel per la Letteratura 2025 va allo scrittore ungherese László Krasznahorkai. L’autore è stato premiato dall’Accademia Svedese “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. BREAKING NEWS The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.comvVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - A László Krasznahorkai il premio Nobel per la Letteratura: chi è l’autore di “Satantango” e “Melancolia della Resistenza”

