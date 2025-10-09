A Lampedusa arriva il Servizio Oncologico Decentrato
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Nelle prossime settimane anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dalla propria isola. Un traguardo storico, che trasforma un diritto in realtà per i pazienti oncologici e che segna un passo avanti decisivo verso una sanità.
A Lampedusa nasce il servizio oncologico decentrato - Sarà presentato giovedì 9 ottobre, nel Poliambulatorio di Contrada Grecale, il nuovo Servizio Oncologico Decentrato (SOD) di Lampedusa, nato dalla sinergia tra ASP di Palermo, Azienda Ospedaliera Univ ...
A Lampedusa servizio oncologico entro l'autunno - A Lampedusa, entro il prossimo autunno, sarà attivato un Servizio Oncologico Decentrato (Sod) per garantire le chemioterapie ai pazienti, riducendo così i disagi legati ai trasferimenti verso i centri ...