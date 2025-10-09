A Knight of the Seven Kingdoms | Svelato il Trailer del nuovo spin-off del Trono di Spade!

Per anni, Il Trono di Spade ( Game of Thrones, spesso abbreviato in GoT) è stato un fenomeno culturale, un titano della televisione che ha offerto un mondo fantasy crudo e realistico. Nonostante la sua ultima stagione sia stata divisiva e priva delle fondamenta dei romanzi completi di George R.R. Martin, il franchise è tornato a prosperare con successo grazie alla serie prequel House of the Dragon. Ora, l’universo di Westeros è pronto a espandersi ancora una volta con A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo attesissimo spin-off di cui è stato appena svelato il primo trailer ufficiale. Questa nuova serie promette di offrire una prospettiva fresca e più intima sulla sanguinosa e insidiosa storia dei Sette Regni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

