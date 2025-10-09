A Knight of the Seven Kingdoms rilasciato il primo trailer della serie prequel di Game of Thrones
HBO ha svelato il primo trailer di “A Knight of the Seven Kingdoms”, un prequel di “ Game of Thrones “. La serie drammatica, composta da sei episodi da mezz’ora ciascuno, debutterà il 18 gennaio sui canali via cavo statunitensi di HBO. La sinossi ufficiale della serie recita: “ Un secolo prima degli eventi di ‘Game of Thrones’, due improbabili eroi vagavano per Westeros: un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un’epoca in cui la dinastia Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei viventi, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e incomparabili amici “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
