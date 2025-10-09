A Knight of the Seven Kingdoms | l' incontro tra Dunk ed Egg nel primo trailer della serie
HBO ha condiviso il primo trailer della serie prequel del cult Il Trono di Spade, mostrando combattimenti, scontri e un'amicizia inaspettata. George R.R. Martin, insieme ai protagonisti e ai produttori della serie, ha presentato al New York Comic-Con la nuova serie A Knight ot the Seven Kingdoms, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto prequel dello show cult Il Trono di Spade debutterà il 18 gennaio sugli schermi americani e ha come star Peter Claffey e Dexter Sol Ansell. La presentazione di A Knight of the Seven Kingdoms Durante il panel che si è svolto in occasione dell'evento, Peter Claffey ha ammesso che per lui la parte più difficile delle riprese è stata rappresentata dal dover cavalcare, nonostante . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
