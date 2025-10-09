A Knight of the Seven Kingdoms | Il teaser trailer dello spin-off di Game of Thrones
HBO ha svelato oggi il teaser trailer di A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off di Game of Thrones in arrivo da gennaio 2026. Dopo la presentazione avvenuta al New York Comic-Con, le prime immagini della nuova serie A Knight of the Seven Kingdoms sono finalmente approdate in rete. Il teaser trailer della nuova serie ambientata in una Westeros 100 anni prima degli eventi del Trono di Spade, ed offre un punto di vista di questo universo narrativo mai affrontato prima d’ora. Guardate il teaser trailer di A Knight of the Seven Kingdoms Cosa sappiamo di A Knight of the Seven Kingdoms. Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms (Il Cavaliere dei Sette Regni) si sono tenute a Belfast, nell’Irlanda del Nord, stessa location utilizzata per la serie madre “ Game of Thrones “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
