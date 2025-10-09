A Gaza sventola il Tricolore italiano Tajani | Riconoscenza verso il nostro Paese viva la pace | VIDEO
Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Dopo qualche ora, il “sollievo” bipartisan della politica. Per Giorgia Meloni l'intesa tra Israele e Hamas è “una straordinaria notizia”. “L'Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”, rimarca la premier, ringraziando per il lavoro svolto il presidente Usa, Donald Trump, e i mediatori. Meloni rivendica che “siamo orgogliosi del contributo costante e silenzioso dell'Italia”. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di “svolta storica”, mentre l'altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini, rilancia: “Trump merita il Nobel per la pace”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
