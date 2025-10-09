A Frosinone il polo per lo sviluppo delle aree rurali e dell' agricoltura

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente, Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Comune di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - polo

Polo di studio eCampus Frosinone - facebook.com Vai su Facebook

Righini: A Frosinone Polo per lo sviluppo rurale e dell’agricoltura - La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal Presidente, Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato lo schem ... Secondo expartibus.it

Frosinone: fondi per strade, aree industriali e biodistretto: tutte le opere per la Ciociaria nel piano Governo-Regione - Dallo sviluppo del biodistretto della Val di Comino a quello delle aree industriali del Frusinate e del Cassinate, dalla messa in sicurezza delle strade al risanamento ambientale. Da ilmessaggero.it