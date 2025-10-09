A Firenze torna Il Magnifico

Firenze, 9 ottobre 2025 - Festival Il Magnifico diretto dal giovane Leonardo Margarito, insieme a Matteo Cichero e all’ Associazione Culturale Visione, torna a Firenze con una nuova energia e un format rinnovato. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, la manifestazione che negli anni si è imposta come uno degli appuntamenti culturali più significativi a livello nazionale, sceglie di cambiare rotta: la tradizionale settimana del Festival, che da sempre animava novembre, sarà spostata a fine gennaio 2026, per collegarsi più da vicino al grande appuntamento di febbraio con la prestigiosa partnership con Casa Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze torna "Il Magnifico"

