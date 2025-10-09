A fine ottobre torna la serata del benessere con Flux | i tre flussi energetici dell' uomo per il benessere

9 ott 2025

Visto il sold-out dell'evento Flux inserito in Extra-Salute Festival patrocinato dal comune di Ancona, viene replicato l'evento dedicato al benessere interiore e alla prevenzione della salute.Una serata all'insegna del benessere, un laboratorio dove sperimentare e conoscere il mondo delle energie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

