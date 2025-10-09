A Eboli un parco solare con un pascolo è il primo in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato questa mattina ad Eboli, nel Salernitano, il primo impianto solare integrato con un pascolo in Campania. Denominato “ Monti di Eboli” è stato realizzato da Edp attraverso Edp Renewables. Per il gruppo leader globale nello sviluppo delle energie rinnovabili si tratta del primo intervento del genere realizzato in Europa. L’opera rappresenta una pietra miliare nello sviluppo dell’agrivoltaico: con un approccio innovativo unisce la produzione di energia pulita al pascolo erboso. In un parco capace di fornire energia a circa 6.500 famiglie, vengono ospitate 250 pecore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

